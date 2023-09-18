Масалитин: «Изидор не заменит Малкома в «Зените»

Бывший нападающий сборной России Валерий Масалитин оценил дебют французского нападающего Вильсона Изидора за «Зенит».

«Конечно, Изидор не заменит Малкома. Да, он забил в дебютной игре, но мне показалось, что там был офсайд, хотя исполнил он неплохо. По одной игре не судят, надо будет дальше смотреть на его выступления. Зачем «Локомотиву» нужно было держать в команде человека, который не хочет играть? Пора прекращать такие выходки, с Норманном было то же самое», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

23-летний Изидор в сентябре перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды. В матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0) футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых.

Малком в летнее трансферное окно перебрался из петербургского клуба в саудовский «Аль-Хиляль».