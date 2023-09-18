Борис Игнатьев: «Отставка Хохлова не удивила»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» высказал мнение о Дмитрии Хохлове.

— Матч со «Спартаком» оказался последним для Хохлова на посту главного тренера «Сочи». Вас удивила эта отставка?

— Нет. Со «Спартаком» команда выглядела слабо. Это в позапрошлом сезоне она показывала привлекательный футбол и заслуженно добралась до серебряных медалей. Сейчас у «Сочи» ни внятной игры, ни своего лица. Единственный, от кого исходит креатив и хоть какая-то острота, — 38-летний Нобоа. Остальные бегают, толкаются, безуспешно пытаясь зацепиться за мяч...

— Нобоа считает, что у «Сочи» состав не для больших задач. Согласны?

— Разумеется. Уровень новых легионеров, мягко говоря, не впечатляет. По матчу со «Спартаком» особенно много вопросов к Агбалаке и Мигелу. Не понимаю, зачем привозить иностранцев, которые не сильнее наших ребят?

Дмитрий Хохлов возглавлял «Сочи» с апреля 2023 года. Специалист был отправлен в отставку 17 сентября, новым главным тренером команды стал Александр Точилин.