Машкарин: «У Дзагоева с тренерством может получиться не хуже, чем у Черчесова»

Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин поделился мнением о завершении карьеры экс-игрока армейцев Алана Дзагоева и оценил его переспективы на тренерской должности.

Во вторник, 21 ноября, Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры.

«Карьера игрока рано или поздно подходит к концу, но 33 года — не самый ранний возраст, когда можно закончить. Понятно, что когда тебя мучают травмы, боль, ты играешь на уколах, то не можешь выйти на свой максимальный уровень готовности. Конечно, это и морально тяжело, и где-то уже не получаешь удовлетворения, потому что голова отвлекается на мысли о том, как восстановиться, как выйти на свой уровень, — приводит слова Машкарина «РБ Спорт». — Так что решение Алана понятно. У него была хорошая карьера, он обладатель нескольких трофеев в составе ЦСКА, можно ему позавидовать белой завистью. Я думаю, его карьера, конечно, будет связана с футболом. Мне хочется верить, что он будет хорошим тренером, который будет пропагандировать атакующий футбол, который нравится зрителям. В силу того, что он сам был игроком с креативом, который многое мог на поле с мячом — отдать передачу, забить гол. Есть примеры осетинских специалистов — Спартак Гогниев, например, нашел себя в тренерской ипостаси. Черчесов — тоже хороший пример. Он возглавлял сборную России на чемпионате мира. Осетинская тренерская школа дает результаты, у Алана, думаю, может получиться не хуже».

Станислав Черчесов — заслуженный тренер России, с 2016 по 2021 год возглавлял сборную России, которую вывел в четвертьфинал ЧМ-2018.

Ранее Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал, что раздумывает над тренерской карьерой.

В этом сезоне 33-летний Дзагоев сыграл в 2 матчах за «Ламию» в чемпионате Греции-2023/24, проведя на поле в общей сложности 16 минут.