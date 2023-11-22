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Сегодня, 21:35

В агентстве Алипа отреагировали на новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку

Микеле Антонов
Корреспондент
Нуралы Алип (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа ответили на вопрос «СЭ» об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку.

Ранее издание El.kz сообщило, что 23-летний казахстанец попал в сферу интересов английского клуба.

«В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов... Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства», — сообщил «СЭ» представитель агентства.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 44 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро. Контракт Алипа с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
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