Машкарин: «Наверняка Клотет хотел привести свой штаб в «Торпедо», но ему не дали этого сделать»

Бывший защитник «Торпедо» Денис Машкарин отреагировал на информацию о том, что главный тренер черно-белых Жозеп Клотет отстранил своего помощника Николая Савичева от работы с командой.

«Надо знать причину, почему Клотет убрал Савичева. Может быть, по дисциплинарным вещам, а может, он ушел по собственной инициативе из-за того, что не разделяет те требования, которые предъявляет главный тренер. Думаю, что руководство клуба определяет, как он будет работать и с кем. Наверняка Клотет хотел привести свой штаб, но ему не дали этого сделать. И он принял те условия работы, которые были предоставлены», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

10 мая стало известно о том, что Савичев отсутствует на тренировке «Торпедо» в преддверии матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА.

Клотет возглавил московский клуб в марте 2023 года. На данный момент автозаводцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.