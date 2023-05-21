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Судейство

Сегодня, 09:00

Матч «Спартак» — ЦСКА доверили судить немцу Майеру. Историческое решение 18 лет назад

Александр Бобров
Шеф-редактор
Флориан Майер и Егор Титов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Завтра исполнится 18 лет историческому событию — 22 мая 2005 года игру чемпионата России впервые обслуживал иностранный арбитр. Матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:3) судил немец Флориан Майер. Обязанности резервного рефери выполнил Николай Иванов — перед началом встречи он также поработал переводчиком для капитанов команд Егора Титова и Игоря Акинфеева.

Помогали Майеру Кристиан Шраэр и Фолькер Вецель. Один из них заметил дырку в сетке ворот Акинфеева. Матч пришлось задержать, пока ее приводили в порядок.

— Мы давно обсуждали такую возможность и планировали пригласить на матч этих команд иностранного арбитра, — рассказал «СЭ» за несколько дней до матча председатель Коллегии футбольных арбитров Николай Левников. — Удалось договориться с Фолькером Ротом, возглавляющим судейские комитеты УЕФА и Германии. Я также беседовал с итальянцем Коллиной, датчанином Нильсеном, греком Вассарасом, норвежцем Хауге, но по разным причинам (в основном из-за занятости на играх чемпионатов своих стран) договориться с ними не удалось. Майер входит в топ-класс европейских арбитров, 28 мая ему предстоит судить финал Кубка Германии. Оплату Майеру и его двум помощникам (компенсация за проезд плюс гонорар) осуществит РФС — исходя из наших расценок, установленных для чемпионата России (на тот период это было около 2400 евро. — Прим. А.Б.).

— Идею приглашения на матч российского чемпионата судьи из ведущей футбольной державы Европы мы вынашивали уже давно, — признался в интервью «СЭ» на тот момент генеральный директор «Спартака» Юрий Первак. — И дело не в том, что в России не хватает арбитров, — хотелось попробовать что-то новое. Многие говорят о судейской проблеме, но нужно и делать. Думаю, приглашение зарубежного арбитра должно по-хорошему подстегнуть и наших судей. Президент РФС Виталий Мутко одобрил эту идею, глава КФА Левников был не против. Когда ЦСКА играл на Кубок с «Зенитом», я позвонил президенту армейцев Евгению Гинеру. Он тоже согласился, но не был до конца уверен, что идея воплотится в жизнь из-за занятости большинства западных судей в национальных чемпионатах. В итоге удалось договориться с Майером, арбитром, который известен и в Германии, и за ее пределами.

Нельзя сказать, что немец провел выдающийся матч, преподав урок российским коллегам. Но магия иностранного имени сыграла свою роль: обе команды поставили Майеру по пять баллов. Тогда мы в рамках конкурса «СЭ» «Золотая мантия» собирали оценки клубов, выводя общий средний балл арбитра. Делегат матча Алексей Спирин поставил судье 8,5, а «СЭ» — 7 баллов.

А вот как оценил работу Майера капитан «Спартака» Егор Титов:

— Немец во время игры постоянно улыбался, а когда изредка ошибался — приносил извинения. Свистел он только по делу, позволяя, на радость болельщикам, поддерживать высокий темп игры.

Для сравнения: в том туре Альмир Каюмов, судивший игру «Торпедо» — «Локомотив» (0:1) получил 8 баллов от «СЭ», 10 — от команд и 8,2 — он делегата. Наш рефери по средней оценке обошел гастарбайтера.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Флориан Майер
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