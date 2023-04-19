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Сегодня, 12:14

Норманн — о результатах «Динамо»: «Ожидаем большего от нашей команды. Стремимся побеждать в каждом матче»

Артем Бухаев
Корреспондент
Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал корреспонденту «СЭ» открытие магазина, приуроченное к столетию клуба.

— «Динамо» — лучший клуб, который занял место после Louis Vuitton. Отличное расположение, красивый магазин, хороший дизайн.

— Болельщики считают, что результаты команды не соответствуют уровню активностей.

— Я могу с этим согласиться. Мы ожидаем большего от нашей команды. Стремимся побеждать в каждом матче. Это правда.

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 23 тура.

Матиас Норманн
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ФК Динамо (Москва)
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