Норманн — о результатах «Динамо»: «Ожидаем большего от нашей команды. Стремимся побеждать в каждом матче»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал корреспонденту «СЭ» открытие магазина, приуроченное к столетию клуба.

— «Динамо» — лучший клуб, который занял место после Louis Vuitton. Отличное расположение, красивый магазин, хороший дизайн.

— Болельщики считают, что результаты команды не соответствуют уровню активностей.

— Я могу с этим согласиться. Мы ожидаем большего от нашей команды. Стремимся побеждать в каждом матче. Это правда.

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 23 тура.