Алаев: «Есть разные варианты проведения сезона в РПЛ: и с плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о вариантах проведения нового сезона чемпионата России.

«Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать. Есть разные варианты: и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.