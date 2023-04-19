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Сегодня, 11:29

Алаев: «Есть разные варианты проведения сезона в РПЛ: и с плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о вариантах проведения нового сезона чемпионата России.

«Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь в виду потенциальные изменения. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы — в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать. Есть разные варианты: и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока все это предварительно», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация о том, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров. В данный момент клубы могут включать в заявку 13 иностранцев, на поле могут одновременно находиться только 8 из них.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-est-razny-e-varianty-provedeniya-sezona-v-rpl-i-s-plej-off-i-tretij-krug-s-razbivkoj-na-gruppy/
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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