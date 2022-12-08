Матыцин высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию matchtv.ru о том, что ведомство и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

«Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами, — приводит Metaratings.ru слова Матыцина. — Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше. Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона. Мы приняли решение об ужесточении лимита до трех человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась. Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта, посмотрим».

В четверг, 8 декабря, в РФС заявили, что на данный момент не видят оснований для пересмотра лимита на легионеров.