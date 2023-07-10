Медина о переходе из ЦСКА в «Спартак»: «Такой трансфер — редкость, но надеюсь, что меня примут с уважением»

Новичок «Спартака» Хесус Медина надеется, что у него сложатся хорошие отношения с болельщиками красно-белых.

В понедельник, 10 июля «Спартак» объявил о покупке 26-летнего парагвайца у ЦСКА.

«Я понимаю, что значит московское дерби для фанатов. И такой трансфер — это редкость. Но я надеюсь, что меня примут с уважением, потому что буду честно биться за клуб. Верю, что у меня сложатся хорошие отношения с болельщиками», — сказал Медина в интервью пресс-службе красно-белых.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 45 матчах за армейцев во всех турнирах.

Хавбек подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2026 года.