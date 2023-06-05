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Сегодня, 21:58

Медина заявил, что примет решение о своем будущем в ЦСКА после финала FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, когда будет принято решение относительно его будущего в московском клубе.

«Можно ли назвать этот сезон лучшим в карьере? Это можно будет проанализировать только в конце сезона, он у нас еще не закончен. Впереди неделя, финал Кубка. Все выводы потом. Я счастлив в ЦСКА, это правда. Всегда стараюсь работать хорошо и много, уделять внимание результатам. В финале Кубка мы приложим все усилия, чтобы все разрешилось наилучшим образом. Останусь ли я в ЦСКА в следующем сезоне? Пока не думал об этом. Посмотрим, что произойдет. После финала будем принимать решение», — приводит слова Медины Metaratings.ru.

Финал FONBET Кубка России состоится в Москве на стадионе «Лужники». В нем в воскресенье, 11 июня ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Начало матча — в 17:00 по столичному времени.

Контракт Медины с клубом действителен до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего парагвайца 32 матча во всех турнирах, 11 забитых голов и восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/medina-posle-finala-kubka-budem-prinimat-reshenie-po-moemu-budushemu-v-cska-256567/
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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