Медведев раскрыл условия аренды Коваленко в «Оренбург»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился информацией об аренде полузащитника сине-бело-голубых Александра Коваленко в «Оренбург».

«Саша Коваленко будет играть до конца сезона в Оренбурге. Если потребуется «Зениту», Саша зимой может вернуться домой», — сказал Медведев «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

Денис Сафронов