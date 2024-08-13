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Сегодня, 19:29

Медведев раскрыл условия аренды Коваленко в «Оренбург»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился информацией об аренде полузащитника сине-бело-голубых Александра Коваленко в «Оренбург».

«Саша Коваленко будет играть до конца сезона в Оренбурге. Если потребуется «Зениту», Саша зимой может вернуться домой», — сказал Медведев «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

Денис Сафронов

ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Коваленко
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