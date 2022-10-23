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Сегодня, 19:24

Мелешин сообщил, что продлил контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин сообщил, что продлил контракт с клубом на улучшенных условиях.

— Правда, что ты летом продлил контракт?

— Да, правда.

— Там на три года, верно?

— Это неважно. В «Спартаке» сейчас играю. Это самое главное.

— Интересно, почему не было официального объявления.

— Не я решал.

— А касательно продления контракта, Лука Каттани инициировал его?

— Не знаю, кто инициировал, но Лука предложил, и я подписал с удовольствием.

— На улучшенных условиях?

— (Утвердительно кивает).

Мелешин в матче 14-го тура с «Химками» (5:0) забил свой дебютный гол в РПЛ после передачи другого выпускника академии клуба Даниила Зорина.

ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
2
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