Мелешин сообщил, что продлил контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях

Сегодня, 19:24
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин сообщил, что продлил контракт с клубом на улучшенных условиях.
— Правда, что ты летом продлил контракт?
— Да, правда.
— Там на три года, верно?
— Это неважно. В «Спартаке» сейчас играю. Это самое главное.
— Интересно, почему не было официального объявления.
— Не я решал.
— А касательно продления контракта, Лука Каттани инициировал его?
— Не знаю, кто инициировал, но Лука предложил, и я подписал с удовольствием.
— На улучшенных условиях?
— (Утвердительно кивает).
Мелешин в матче 14-го тура с «Химками» (5:0) забил свой дебютный гол в РПЛ после передачи другого выпускника академии клуба Даниила Зорина.