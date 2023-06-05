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Сегодня, 15:22

Мележиков ответил, планируется ли возрождение «Спартака-2»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, планирует ли клуб возрождать «Спартак-2».

«Вопрос возрождения «Спартака-2» мы еще не обсуждали. С того момента, когда изначально стояла тема о возрождении второй команды, был немного другой формат второй лиги. Формат изменился, поэтому, думаю, этот вопрос необходимо выносить и обсуждать, и дальше принимать решение. Однозначного ответа вам я сейчас не дам. На мой взгляд, в любительской лиге возрождение «Спартака-2» не даст тех дивидендов, которые мы от него ждем», — цитирует Мележикова Sport24.

«Спартак» принял решение закрыть фарм-клуб в мае 2022 года. К такому решению в клубе пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-05-melezhikov-vozrozhdeniye-spartaka-2-v-lyubitelskoy-lige-ne-dast-tekh-dividendov-kotoryye-my-ot-nego-zhdem
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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