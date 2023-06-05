В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос об участии Глушакова в стыковых матчах

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии полузащитника Дениса Глушакова в стыковых матчах.

«У Глушакова было повреждение. Сейчас доктора скажут о его физическом состоянии. Если восстановился, то будет готовится к стыковым матчам», — сказал Кудряшов «СЭ».

В сезоне-2022/23 36-летний полузащитник сыграл в 9 матчах за нижегородский клуб, отметившись одним голом. Он перебрался в «Пари НН» в феврале этого года. Первую часть сезона Глушаков провел в «Химках».