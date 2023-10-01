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Сегодня, 20:37

Мележиков признался, что его озадачивают кадровые решения Абаскаля: «На кого теперь сделает ставку Гилерьмо, я не знаю!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» после поражения красно-белых от «Крыльев Советов» (0:4) в матче 10-го тура РПЛ высказался о кадровых решениях главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Замены Промеса и Зобнина —двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова — тоже вице-капитана, и Джикии — капитана, меня точно озадачивает! Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они — костяк команды. Они — лидеры коллектива! На кого теперь сделает ставку Гилерьмо, я не знаю!» — сказал Мележиков «СЭ».

«Спартак» с 16 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч красно-белые проведут 4 октября в FONBET Кубке России против «Динамо». 8 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в 11-м туре РПЛ.

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