Мелкадзе рассказал о характере повреждения своего одноклубника Джорджевича

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о характере повреждения своего одноклубника Луки Джорджевича.

«Проиграли 0:3. С командой ничего особого не случилось, просто не пошла игра, такое бывает. У Джорджевича проблема с задней поверхностью бедра. Лука всю неделю жаловался, что испытывает там дискомфорт, и вот в игре с «Локомотивом» надорвал мышцу», — приводит слова Мелкадзе «Чемпионат».

После 26-го тура РПЛ «Сочи» в турнирной таблице расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка. «Локомотив» после очной встречи обошел сочинцев и теперь находится на девятой строчке, набрав 35 очков.