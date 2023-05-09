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Сегодня, 14:39

Мелкадзе рассказал о характере повреждения своего одноклубника Джорджевича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о характере повреждения своего одноклубника Луки Джорджевича.

«Проиграли 0:3. С командой ничего особого не случилось, просто не пошла игра, такое бывает. У Джорджевича проблема с задней поверхностью бедра. Лука всю неделю жаловался, что испытывает там дискомфорт, и вот в игре с «Локомотивом» надорвал мышцу», — приводит слова Мелкадзе «Чемпионат».

После 26-го тура РПЛ «Сочи» в турнирной таблице расположился на десятой строчке, имея в активе 34 очка. «Локомотив» после очной встречи обошел сочинцев и теперь находится на девятой строчке, набрав 35 очков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5096801-igrok-sochi-melkadze-u-dzhordzhevicha-problema-s-zadnej-poverhnostyu-bedra-nadorval-myshcu.html
Георгий Мелкадзе
Лука Джорджевич
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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