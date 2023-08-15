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РПЛ

Сегодня, 15:00

Ташуев — о ВАР: «Под баскетбольным щитом игра жестче, чем в штрафной площади»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе арбитров в РПЛ.

— С какими эмоциями вспоминаете матч против ЦСКА сейчас?

— Помню, что первого пенальти не было. Да и красная карточка повлияла. Но ребята вдесятером смогли создать больше моментов, количество касаний в штрафной соперника у нас было больше. Мы в меньшинстве превзошли ЦСКА по действиям в штрафной. Но есть и негативные воспоминания от матча. В конце сами себе придумали пенальти. Сам матч для нас и болельщиков был интересным.

— В новом сезоне судей критикуют не меньше, чем в прошлом. Уровень работы арбитров мешает?

— Судейство сегодня своеобразное. В основном в штрафной площади судит ВАР, а остальное — главный судья. Нужно очень аккуратно играть футболистам. Если раньше пенальти зарабатывали красивым падением, были настоящие мастера этого дела, то сейчас фолы по неосторожности, наступы какие-то...немного на пальчик наступили — пенальти. Футболисты моментально падают. Стало сложно главному судье в первую очередь. Его сейчас надо больше жалеть, чем ругать.

— Судьи все еще не понимают, как работать с появлением ВАР?

— Да. Сейчас под баскетбольным щитом игра идет жестче, чем в штрафной площади.

В матче 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) было назначено пять пенальти. В составе ЦСКА хет-триком отметился нападающий Федор Чалов, а форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль.

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