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Сегодня, 11:41

Мелкадзе считает везением улучшившиеся результаты «Сочи» после паузы в октябре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что результаты клуба стали улучшаться после октябрьской паузы на матчи сборных из-за того, что игрокам улыбнулась удача.

«Неплохой матч провели, особенно для болельщиков, наверное, но и для нас в том числе, потому что ничья — это шаг вперед, а не назад. Никто не подвел в этой игре, потому что когда команда забивает три мяча, то она в хорошей форме, так получилось, что и мы были на высоте, и они. Получилась такая боевая ничья. Но я считаю, что все же мы были поближе к победе, потому что пенальти не забили, перекладина со штрафного, был выход один на один в конце матча. Помимо трех голов, у них еще один голевой момент был, наверное. Конечно, все хотят исправить ситуацию, это у нас начинает получаться, я рад этому, будем дальше работать, стараться улучшать игру. Что изменилось во время паузы на сборные, если произошли улучшения? Ничего не изменилось, все так же работаем, просто чуть-чуть, наверное, монетка упала на нашу сторону, чуть-чуть везения, но мы это заслужили, например, был проигранный матч с «Нижним Новгород», это очень обидно. «Сочи» сможет сохранить прописку в элите, просто нужно сейчас обыгрывать «Рубин», уходить на большую паузу на сборные, потом набрать кондиции и выйти в следующем туре подготовленными», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.

После 14 туров «Сочи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://tass.ru/sport/19228119
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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