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Сегодня, 11:30

Metaratings: «Спартак» активизировал поиски спортивного директора среди иностранцев

«Спартак» активизировал поиски спортивного директора среди иностранцев
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» активизировал процесс поиска нового спортивного директора клуба, сообщает Metaraings.

По информации источника, среди кандидатов на пост только иностранцы. Клуб обсудил с ними условия возможного трудоустройства и их видение развития команды.

С сентября прошлого года пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт. В конце ноября сообщалось, что в клубе значительно урезали его функционал.

После 17 туров «Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-белые проиграли «Ахмату» (1:2).

В 18-м туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет в субботу, 9 декабря. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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