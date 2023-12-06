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Сегодня, 11:01

«Зенит» объявил о начале продаж билетов на матчи в кредит

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» сообщил, что теперь билеты и абонементы на матчи команды можно будет приобрести в кредит.

Срок кредитования составит от 6 до 36 месяцев при минимальной покупке в 2 тысячи рублей.

«Это прекрасная возможность позволить себе лучшее — и посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», — сказано в заявлении в Telegram-канале клуба.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров. Лидирует «Краснодар» — 35 очков. В 18-м туре команда Сергея Семака на своем поле примет «Пари НН». Игра пройдет 9 декабря. Начало — в 19.45 по московскому времени.

В последнем туре «Зенит» на выезде уступил «Локомотиву» (1:3). В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России сине-бело-голубые в гостях проиграли «Динамо» (0:1).

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
ФК Зенит
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