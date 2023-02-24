Мейра поддержал Малкома и Клаудиньо в получении российского гражданства

Экс-игрок «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Думаю, если у Малкома и Клаудиньо была такая возможность получить российское гражданство, они должны были спокойно ей воспользоваться, как это делают в других странах. Почему нет? У нас в Португалии тоже есть натурализованные игроки. Это нормально! Думаю, что это часть современного футбола», — сказал Мейра «СЭ».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому. Соответствующий документ 24 февраля опубликован на портале правовой информации.