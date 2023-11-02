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Сегодня, 15:06

Бушманов: «Спартак» не в лучшей своей форме, но мне нравится, что команда старается играть в атаку"

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру красно-белых в последних матчах.

«Спартак» не в лучшей своей форме, но я бы не сказал, что в матче с «Краснодаром» все было очень плохо. Результат не давил на команду, потому что первое место в группе было обеспечено. С «Краснодаром» получилась нормальная игра. Понятно, что игроки выходят на поле, чтобы выигрывать независимо от турнирной ситуации. Вчера такое желание было у футболистов «Спартака». Не все получалось, ошибки допускали, но и состав был неоптимальный. Команда старается играть в атакующий футбол. Не хватает надежности в обороне, но мне нравится, что «Спартак» старается играть в атаку", — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

«Спартак» проведет следующий матч 5 ноября против «Локомотива».

Источник: РБ Спорт
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