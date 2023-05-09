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Сегодня, 09:20

Галактионов: «Пиняев должен выйти в общую группу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, когда полузащитник Сергей Пиняев вернется на поле.

Пиняев получил травму в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Пиняев должен выйти в общую группу. Он уже планомерно готовится, будем надеяться. Форсирования точно не будет. Нам важен полностью здоровый игрок, чтобы исключить все риски. Решение о его участии в следующем матче будет принято на неделе», — приводит слова Галактионова ТАСС.

«Локомотив» располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 26 матчей.

Источник: https://tass.ru/sport/17704513
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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