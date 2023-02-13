0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:22

Грушевский: «ЦСКА повезло, что Олег Романцев не разглядел талант Жиркова»

Грушевский поделился мнением о Жиркове
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский поделился мнением о футболисте Юрии Жиркове, который накануне объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

«Ну тут разночтений быть не может даже среди тех болельщиков ЦСКА, которые без особых симпатий к Жиркову относились, хотя мне сложно таких представить. Конечно, кто-то считает предательством выступления Юры за другие клубы — он же играл не только за «Челси», но и за «Анжи», «Динамо», «Зенит». С «Зенитом» особенно тяжелые отношения у болельщиков ЦСКА в моральном плане. Жирков, конечно, выдающийся российский футболист, очень одаренный. Не случайно бразильцы, которые феерили в ЦСКА, когда Жирков там начинал, — это и Карвальо, и Вагнер Лав, и Дуду, и Жо — отмечали не только его характер, но и техническое мастерство, феноменальную выносливость. От бразильцев услышать похвалу на этот счет дорогого стоит. Еще нам повезло, что Олег Романцев не разглядел его талант, «забраковал» Жиркова, хотя тот, как мы знаем, хотел за «Спартак» играть. Он больше этому клубу симпатизировал. Что не помешало ему потом верой и правдой служить ЦСКА, играть за наш клуб, завоевывать титулы», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-grushevskij-tsska-povezlo-chto-oleg-romantsev-ne-razglyadel-talant-zhirkova/
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
Михаил Грушевский
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник ЦСКА Медина вернулся к тренировкам в общей группе

Чернышов: «В руководстве «Спартака» сидят мудрые люди, которые за эти полгода оценили работу Абаскаля»