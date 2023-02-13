Грушевский: «ЦСКА повезло, что Олег Романцев не разглядел талант Жиркова»

Известный болельщик ЦСКА, артист, шоумен Михаил Грушевский поделился мнением о футболисте Юрии Жиркове, который накануне объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

«Ну тут разночтений быть не может даже среди тех болельщиков ЦСКА, которые без особых симпатий к Жиркову относились, хотя мне сложно таких представить. Конечно, кто-то считает предательством выступления Юры за другие клубы — он же играл не только за «Челси», но и за «Анжи», «Динамо», «Зенит». С «Зенитом» особенно тяжелые отношения у болельщиков ЦСКА в моральном плане. Жирков, конечно, выдающийся российский футболист, очень одаренный. Не случайно бразильцы, которые феерили в ЦСКА, когда Жирков там начинал, — это и Карвальо, и Вагнер Лав, и Дуду, и Жо — отмечали не только его характер, но и техническое мастерство, феноменальную выносливость. От бразильцев услышать похвалу на этот счет дорогого стоит. Еще нам повезло, что Олег Романцев не разглядел его талант, «забраковал» Жиркова, хотя тот, как мы знаем, хотел за «Спартак» играть. Он больше этому клубу симпатизировал. Что не помешало ему потом верой и правдой служить ЦСКА, играть за наш клуб, завоевывать титулы», — приводит слова Грушевского «РБ Спорт».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».