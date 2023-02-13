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Сегодня, 20:17

Полузащитник ЦСКА Медина вернулся к тренировкам в общей группе

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина вернулся к тренировкам в общей группе на сборах команды в Турции.

«Чувствую себя отлично. У меня несколько дней была простуда, но сейчас я снова тренируюсь, чему очень рад. Готов сыграть в ближайшей игре с «Динамо». Надеюсь сыграть в обоих оставшихся матчах и успеть набрать форму перед возобновлением сезона», — сказал Медина клубной пресс-службе.

Для парагвайца это была первая тренировка после небольшой простуды, из-за которой он пропустил товарищеский матч с грозненским «Ахматом» 11 февраля (1:1).

Медина в текущем сезоне провел за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/khesus-medina-vernulsya-v-obshchuyu-gruppu/
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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