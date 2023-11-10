Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:04

Игнатов: «Топ-3 матча за «Спартак»? С «Наполи» и «Рейнджерс» в Лиге Европы, и с «Динамо» в Кубке»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов назвал топ-3 своих матча за красно-белых.

«После матча с «Локомотивом» с позитивными мыслями двигаемся дальше и готовимся к «Ростову». Матч с «Локо» стал для меня 100-м за «Спартак»? Чувство, будто только вчера дебютировал. Воде это был не так давно, а вот уже прошло столько времени, но я рад, горд и счастлив, что сыграл 100 матчей в таком великом клубе. Надеюсь, что буду приносить еще больше пользы.

Топ-3 матча за «Спартак»? Я думаю с «Наполи» (2 матча в Лиге Европы — 3:2, 2:1, Игнатов забил гол), «Рейнджерс» (счет 0:0, Лига Европы) и финал Кубка России-2022 с «Динамо» («Спартак» выиграл 2:1)», — приводит слова Игнатова пресс-служба клуба.

23-летний полузащитник играет за основную команду «Спартака» с 2018 года. За это время он провел 100 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yISXROqQ2hs
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Медина: «День дебюта за «Спартак» буду помнить всегда!»
Канадцы Лажуа и Лага лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Китае
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин: «Возможно, придет новый главный тренер и Джикия вернется в состав «Спартака»

Мостовой не считает, что матч с «Ростовом» станет ключевым для Абаскаля