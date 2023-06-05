Милош Милоевич возглавил «Аль-Васл» из ОАЭ

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич объявил, что займет аналогичную должность в «Аль-Васле» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее «СЭ» называл 40-летнего серба одним из возможных кандидатов на место главного тренера «Динамо», после того как основной вариант бело-голубых — Марко Николич — возглавил другую команду из ОАЭ — «Шабаб Аль Ахли».

«Динамо» с 45 очками финишировало на девятом месте в турнирной таблице РПЛ в сезоне-2022/23. За три тура до конца сезона бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича, который тренировал команду с лета прошлого года.