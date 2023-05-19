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19 мая, 21:00

Министр спорта Калининградской области поздравила «Балтику» за выход команды в РПЛ

Виктория Кравченко
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Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко отреагировала на выход «Балтики» в РПЛ и поблагодарила персонал и игроков команды.

«Мы этого вообще ждали очень долго в Калининграде, болельщики в особенности, «Балтика» была в премьер-лиге 25 лет назад. Наперед про задачи не думали, мне кажется, что по задачам в РПЛ лучше [обратиться] к тренеру. Это огромная радость, у нас есть прекрасный стадион, прекрасные болельщики, самый посещаемый клуб в Первой лиге сейчас. Я думаю, что это большой праздник для спортивного сообщества Калининградской области, большое спасибо главному тренеру и всей команде за это», — цитирует Ищенко ТАСС.

В стартовом матче 32-го тура «Алания», занимающая третье место в турнирной таблице первой лиги, в гостях сыграла вничью с «Акроном» (0:0). Этот результат позволил калининградцам гарантировать себе выход в РПЛ по итогам сезона. «Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые с сезона-1998.

Источник: https://tass.ru/sport/17798539
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
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