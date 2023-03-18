Божович об уровне РПЛ: «Еще 4-5 лет назад в России мог бы оказаться любой игрок»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» отреагировал на новость о сорвавшемся переходе нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в ЦСКА в 2019 году.

«Еще 4-5 лет назад в России мог бы оказаться любой игрок. Были такие времена, когда у каждой команды РПЛ были очень хорошие иностранцы. Это вообще неудивительно, такой бизнес — все всегда ищут хороших молодых игроков. Иногда получается найти, иногда нет. У российских клубов были хорошие скауты, которые смотрели, смотрят и ищут качественных футболистов», — сказал Божович «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен мог перейти в ЦСКА в 2019 году, но руководство не смогло найти денег на трансфер.