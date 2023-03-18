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Сегодня, 09:37

Чернышов заявил, что Смольников и Дзюба дают результат в «Локомотиве»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Раднички» Андрей Чернышов считает, что «Локомотив» дома способен обыграть «Краснодар» в матче 20-го тура РПЛ.

«Локомотив» очень здорово начал вторую часть сезона, одержал две победы с не самыми простыми соперниками. Многие скептически относились к железнодорожникам, они не всегда на сборах демонстрировали футбол высокого качества. Плюс настороженно отнеслись к подписанию москвичами Дзюбы и Смольникова, а ребята дают результат. И сейчас от красно-зеленых будут ждать положительного результата. Тем более, что матч предстоит на домашней арене. Но «Краснодар» не так просто. «Быки» зимой пригласили сербского специалиста Владимира Ивича, который хорошо проявил в чемпионатах Греции и Израиля. Будет интересная игра, но железнодорожники в итоге одержат боевую победу. Это позволит команде еще больше укрепить свою уверенность в собственных силах. Не исключаю, что уверенная игра позволит в итоге «Локомотиву» приблизится к группе лидеров«, — цитирует Чернышова Betonmobile.ru

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится 18 марта на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-mnogie-nastorozhenno-otneslis-k-podpisaniyu-lokomotivom-dzyubyi-i-smolnikova-a-rebyata-dayut-rezultat
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ФК Локомотив (Москва)
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