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Сегодня, 09:15

Мирзов — о давлении на Кононова в «Спартаке»: «Поставь любого российского тренера, всем было бы тяжело»

Константин Белов
Корреспондент
Олег Кононов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» поделился мнением о давлении на главного тренера Олега Кононова во время работы в «Спартаке».

«Ему было тяжело после первых неудач. Но поставь любого российского тренера, всем было бы тяжело. «Спартак» тогда серьезно менялся, уходили старые лидеры, приходили новые игроки. Бешеная перестройка происходила по ходу сезона, а результат нужен был здесь и сейчас. Притом как в чемпионате России, так и в Лиге Европы», — сказал Мирзов «СЭ».

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 до сентября 2019 года. Под руководством этого тренера за 36 матчей красно-белые победили 16 раз и 14 раз сыграли вничью.

Резиуан Мирзов и&nbsp;Айртон. «В «Спартаке» месяц жил на базе и только тренировался, но оправдать ожидания не получилось». Интервью Мирзова
Резиуан Мирзов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Кононов
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