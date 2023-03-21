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Сегодня, 20:21

Мирзов заявил, что ему хотелось бы больше играть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказал мнение о неучастии в матче с «Ростовом» в 20-м туре РПЛ.

«Хотелось бы играть больше, тем более в таком матче — «Ростов» тоже играет в атакующий футбол. Было бы интересно с ними сыграть так же, но тренерский штаб решил так, чтобы я остался в запасе. Конечно, хотелось бы больше играть, но это решение тренера», — приводит слова Мирзова Sport24.

После 20 матчей «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» — на 15-м месте (13 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-21-mirzov-trenerskiy-shtab-reshil-ostavit-menya-v-zapase-na-match-s-rostovom-khotelosby-igrat-bolshe
Резиуан Мирзов
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