Мирзов заявил, что хотел бы однажды вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос «СЭ», ставит ли цель вернуться в «Спартак».

«Конечно, хотелось бы однажды вернуться в «Спартак». Но пока для меня главная цель — играть в футбол и наслаждаться игрой. Мне всего 29 лет, главное — получать удовольствие от футбола», — сказал Мирзов «СЭ».

В текущем сезоне на счету 29-летнего полузащитника 3 гола и 4 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах.

«Химки» после 24 туров занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.