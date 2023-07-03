Митай признался, что ничего не знает о «Балтике»

Защитник «Локомотива» Марио Митай рассказал, что ничего не знает о «Балтике» перед товарищеским матчем с калининградским клубом.

— Первая тренировка прошла очень хорошо, — сказал Митай в интервью пресс-службе клуба. —У меня было несколько дополнительных выходных. Думаю, что сейчас мы готовы вернуться к работе и продолжить делать то, что мы любим.

— В этот четверг нам предстоит провести товарищеский матч с командой, которая вернулась в РПЛ — «Балтикой». Слышал об этой команде?

— Если честно, то не слышал про них, но раз они вышли из Первой лиги, они должны быть в порядке. Нам нужно сохранять концентрацию во время игры с ними, нельзя недооценивать соперника.

«Локомотив» проведет товарищеский матч с «Балтикой» в четверг, 6 июля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве.