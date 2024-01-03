Митрофанов назвал самые негативные и позитивные события в российском футболе в 2023 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» назвал самые негативные и позитивные события в российском футболе в прошедшем году.

«Самое негативное событие в году — матчи в Москве на заключительном отрезке первой части сезона. Они все были сложные и неприятные и для нас, и для лиги, и для клубов. Я уже молчу про болельщиков.

Если говорить о позитиве — порадовала посещаемость на играх с Камеруном и Кубой. Это демонстрирует интерес россиян к сборной и игрокам. Тот же матч с Кубой показал, что для игроков он важен. Ребята искренне радовались, когда забивали шесть-семь голов, потому что дарили позитивные эмоции болельщикам, а трибуны «несли» их вперед. Хотелось бы вернуть это на официальной основе», — сказал Митрофанов «СЭ».

В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей. Команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), сыграла вничью с Ираном (1:1), олимпийской сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (1:1), а также один раз проиграла олимпийской сборной Египта (1:2).