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Сегодня, 13:15

Генсек РФС: «Пока ФИФА не перечисляет деньги за участие игроков РПЛ в ЧМ-2022»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов
Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что клубы до сих пор не получили деньги от ФИФА за участие игроков РПЛ в ЧМ-2022 в Катаре.

«Пока ФИФА не перечисляет деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира. Они ссылаются на внутренние правила европейских банков, согласно которым те не могут совершать платежи клубам, находящимся под санкциями. Поэтому «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и прочие клубы, от которых вызывались сборники, не могут пока получить эти средства. По альтернативным вариантам перевода денег пока договориться с ФИФА не удалось», — сказал Митрофанов «СЭ».

На ЧМ-2022 выступали экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен (Хорватия), полузащитник «Динамо» Муми Нгамале (Камерун) и бывший защитник бело-голубых Гильермо Варела, экс-игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк (Польша) и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Максим Митрофанов. «Подадим заявку на проведение Евро-2036, если с нас снимут санкции». Интервью генсека РФС Митрофанова
РФС
Максим Митрофанов
ФИФА
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