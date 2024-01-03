Генсек РФС: «Пока ФИФА не перечисляет деньги за участие игроков РПЛ в ЧМ-2022»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что клубы до сих пор не получили деньги от ФИФА за участие игроков РПЛ в ЧМ-2022 в Катаре.

«Пока ФИФА не перечисляет деньги за участие игроков РПЛ в чемпионате мира. Они ссылаются на внутренние правила европейских банков, согласно которым те не могут совершать платежи клубам, находящимся под санкциями. Поэтому «Зенит», ЦСКА, «Динамо» и прочие клубы, от которых вызывались сборники, не могут пока получить эти средства. По альтернативным вариантам перевода денег пока договориться с ФИФА не удалось», — сказал Митрофанов «СЭ».

На ЧМ-2022 выступали экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен (Хорватия), полузащитник «Динамо» Муми Нгамале (Камерун) и бывший защитник бело-голубых Гильермо Варела, экс-игрок «Краснодара» Гжегож Крыховяк (Польша) и бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич.