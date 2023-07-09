Митрофанов прокомментировал назначение Мажича главой департамента судейства РФС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о назначении серба Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

«Мы хотели бы верить, что с приходом Мажича произойдут качественные изменения. Понятно, что это некая встряска для наших арбитров и судейского корпуса. Помимо того, что Мажич — человек авторитетный, он еще и авторитарный. Лидер сам по себе. Нужно время, чтобы коллеги из судейства выстроили доверительные отношения друг с другом. Верим, что опыт Мажича пригодится», — приводит Sport24 слова Митрофанова.

Также он отметил, что приход Мажича не связан с недовольством работой Павла Каманцева.

«Мы все понимаем, и сам Каманцев, что для того, чтобы управлять, мотивировать, корректировать и развивать арбитров необходимо быть судьей с большим именем и соответствующей харизмой, задатками лидера. Каманцев обладает огромным количеством позитивных навыков, но сам он не судил. Мажич — человек, которого искал Каманцев, он провел активную работу», — добавил специалист.

В конце июня Мажич был назначен на пост руководителя департамента судейства РФС. Ранее эту должность занимал Павел Каманцев. Он продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.