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Сегодня, 22:31

Митрофанов прокомментировал проект реформы формата РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал проект реформы формата РПЛ — плей-офф после гладкого чемпионата.

«Проекта календаря до сих пор нет. Точку зрения на реформу не поменял, проект сырой. Даже с точки зрения того, что предлагается — некий турнир, в котором 8 команд РПЛ не участвуют, а после первого тура плей-офф к ним присоединяются еще 4 команды. То есть 12 команд, не участвуя в турнире, получат сверхперегруженный календарь в осенней части, когда надо будет играть через два дня на третий и все равно это практически не помещается в 30 окон, которые есть в году. Не очень понимаю, что это такое. Я не могу назвать это реформой, это идея попытаться придумать еще один турнир, который будет размывать два существующих. Комплексного решения — ни календаря, наложенного на финансовую модель, ни позиции всех 16 команд лиги — я не видел», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. Главой рабочей группы по изменению формата, как ранее говорил президент РПЛ Александр Алаев, является Пивоваров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-kompleksnogo-resheniya-po-proektu-reformy-formata-rpl-ya-ne-videl/
Футбол
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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