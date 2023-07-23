Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:53

Источник: «Монако» не делал предложение «Зениту» по Ренану

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Монако» не делал предложение «Зениту» по защитнику Роберту Ренану, сообщает «РБ Спорт».

Также источник отмечает, что петербургский клуб не намерен отпускать 19-летнего футболиста этим летом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Монако» предложил «Зениту» 25 миллионов евро за Ренана.

Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» зимой 2023 года. Футболист провел 11 матчей в составе сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2028 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/monako-ne-delal-predlozhenie-zenitu-klub-ne-nameren-otpuskat-renana-e-tim-letom/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Монако
Роберт Ренан
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Дисквалифицированная за допинг американская бегунья Шелби Хулихан побила рекорд США
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Медина заявил, что пропустит матч «Спартака» с «Оренбургом» не из-за травмы
«Севилья» интересуется Арсеном Захаряном
«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ
Трансфер полузащитника «Динамо» Захаряна в «Лацио» может быть закрыт на следующей неделе
Новичок «Зенита» Эракович трогательно попрощался с «Црвеной Звездой»
Игнатьев оценил будущее «Зенита» без Малкома и Вендела
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сперцян верит, что у Тикнизяна может получиться карьера в Европе

«Спартак» — «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ