Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:46

Сперцян верит, что у Тикнизяна может получиться карьера в Европе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил шансы защитника «Локомотива» и его партнера по сборной Армении Наира Тикнизяна продолжить карьеру в европейском клубе.

«Тикнизян — очень хороший футболист. Верю, что у него может получиться карьера в Европе», — цитирует Сперцяна Sport24.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что московский клуб отклонил предложение от одного из европейских клубов по Тикнизяну.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» в 2021 году. Всего в составе железнодорожников 24-летний футболист провел 59 матчей, в которых отметился 5 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-23-spertsyan-veryu-chto-u-tiknizyana-mozhet-poluchitsya-karyera-v-yevrope
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Дисквалифицированная за допинг американская бегунья Шелби Хулихан побила рекорд США
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии
Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Медина заявил, что пропустит матч «Спартака» с «Оренбургом» не из-за травмы
«Севилья» интересуется Арсеном Захаряном
«Спартак» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ
Трансфер полузащитника «Динамо» Захаряна в «Лацио» может быть закрыт на следующей неделе
Новичок «Зенита» Эракович трогательно попрощался с «Црвеной Звездой»
Игнатьев оценил будущее «Зенита» без Малкома и Вендела
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Лацио»: «Динамо» хочет слишком много денег за Захаряна»

Источник: «Монако» не делал предложение «Зениту» по Ренану