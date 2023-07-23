Сперцян верит, что у Тикнизяна может получиться карьера в Европе

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил шансы защитника «Локомотива» и его партнера по сборной Армении Наира Тикнизяна продолжить карьеру в европейском клубе.

«Тикнизян — очень хороший футболист. Верю, что у него может получиться карьера в Европе», — цитирует Сперцяна Sport24.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что московский клуб отклонил предложение от одного из европейских клубов по Тикнизяну.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» в 2021 году. Всего в составе железнодорожников 24-летний футболист провел 59 матчей, в которых отметился 5 голами и 7 результативными передачами.