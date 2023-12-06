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Сегодня, 10:40

Московский Дед Мороз объяснил, как в 2024 году получить в подарок чемпионство «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московский Дед Мороз, амбассадор ФК «Динамо» рассказал «СЭ» о своем контракте с бело-голубыми.

— Что нужно сделать, чтобы на следующий Новый год «Динамо» получило чемпионство?

— Лучше играть, ха-ха. И причем в течение всего сезона. И тогда все получится! Главное, никого не бояться, никаких авторитетов. А то Роналду, Роналду. Подумаешь! У нас есть свои Роналду. Правильно?

— Вы подписали контракт на 100 лет. Готовы ли подписать бессрочный?

— Хоть и на тысячу! После второго столетия я перестал считать. Они говорят, еще надо сто. Ну, ладно, хорошо. Так что я готов.

— То есть при вас точно будет чемпионство.

— Ну а как иначе?

16 декабря 2022 года московский Дед Мороз стал амбассадором добрых дел футбольного клуба «Динамо».

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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