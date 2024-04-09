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Сегодня, 05:16

Мостовой оценил издевку Бителло над Абаскалем во время матча «Динамо» и «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением об издевке полузащитника «Динамо» Бителло над главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем во время матча 23-го тура РПЛ.

«У Абаскаля даже походка нефутбольная, ха-ха. Ой, кошмар. Я то про это как раз давно и говорил. Смешной эпизод. Понятно, что так придраться можно к любому человеку, но про Абаскаля я сказал, как только он появился. 100 раз уже повторяюсь.

Мы все люди, которые занимались футболом, только смеемся. В какие-то моменты он уже просто смеется над многими людьми в нашей стране, особенно над теми, кто футболу всю жизнь отдали. Вот в чем беда. Слышал его слова и про ворота, и про бога — это просто смех. Советую всем людям, кто приближен к футболу, меньше говорить об Абаскале и больше говорить о футбольных людях, которые отдали всю жизнь на это, — приводит слова Мостового Sport24.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами. «Спартак» с 35 очками — на шестой строчке.

Источник: https://sport24.ru/football/news-636486-mostovoy-ob-izdevke-bitello-nad-abaskalem-u-gilyermo-dazhe-pokhodka-nefutbolnaya-oy-koshmar
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Бителло
Гильермо Абаскаль
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