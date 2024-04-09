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Сегодня, 04:59

Медведев: «Рад, что Кузяев смог дать интервью на французском языке»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об интервью полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

После матча 28-го тура лиги 1 против «Ланса» (1:1), который прошел 6 апреля, 31-летний россиянин дал интервью полностью на французском языке.

«Естественно, я рад тому, что Далер смог дать интервью на французском языке», — приводит слова Медведева Metaratings.ru.

Кузяев стал игроком «Гавра» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах клуба во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksandr-medvedev-rad-chto-kuzyaev-smog-dat-intervyu-na-francuzskom-yazyke-351528/
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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