Мостовой — о ретро-матче: «Я буду рад увидеть Романцева, Дасаева»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил проведение ретро-матча между красно-белыми и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Мы рады, что этот матч будет проводиться. Тем более в Волгограде. Это гала-матч. Все понимают, для чего он будет сделан. Для людей, для того, чтобы почтить память того легендарного матча, который был. Кто-то кого-то увидит, кто кого не видел долго. Я буду рад увидеть Романцева, Дасаева. Некоторых я видел — Титова, Аленичева. Конечно, нужно проводить матчи с легендами футбола. Это везде проводится. Полные стадионы собирают, когда играют легенды «Барселоны» и «Манчестера». Мы не участвуем в них, потому что живем в другой стране. Конечно, это нужно делать. Это нужно проводить. У нас с каждым разом все сложнее и сложнее становится. На первый план выходят не футбольные люди», — сказал Мостовой «СЭ».

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.