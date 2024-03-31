Мостовой о словах Абаскаля про Бога: «Вряд ли он пошутил»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о Боге.

В субботу, 30 марта, перед началом матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) испанский специалист заявил, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

«Вряд ли он пошутил. Я слышал высказывание Евгения Серафимовича Ловчева, он сказал: «Абаскаль поплыл». Он плывет по течению и радуется жизни. Отсюда и такие высказывания. «Спартак» вчера наиграл на победу и должен был выигрывать. «Урал» ничего не создал и всей командой оборонялся. Здорово сыграл вратарь. «Урал» изначально вышел терпеть. Хотя я слышал, что кто-то сказал «Результат по игре» — это не так, «Спартак» был в два или три раза лучше. И, конечно, сказывается отсутствие Промеса», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.