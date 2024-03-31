«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 22-го тура РПЛ в воскресенье, 31 марта. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу «Локомотив» — «Краснодар» в прямом эфире и бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Посмотреть видеотрансляцию поединка также можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 19.20.

В матч-центре «СЭ» будет доступна информация о формальных событиях противостояния 22-го тура чемпионата России. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».

«Локомотив» главного тренера Михаила Галактионова идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 32 набранными очками. «Краснодар» находится на втором месте с 39 баллами.

14 марта Мурад Мусаев вернулся на пост главного тренера «Краснодара». Ранее российский специалист находился в системе клуба с 2005-го по 2021 год. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».

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