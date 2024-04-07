Мостовой: «Смеялся, когда увидел видео, как Кузяев говорит на французском»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал послематчевое интервью полузащитника «Гавра» Далера Кузяева на французском.

31-летний полузащитник дал интервью на французском после ничьей с «Лансом» (1:1) в 28-м туре лиги 1.

— Я так смеялся, когда увидел видео, как Кузяев говорит на французском, — начал Мостовой. — И Анюков мне отправил. Говорит: «Скинь в группу пацанам, чтобы посмеялись перед игрой». Честно, он огромный молодец, что старается. Хоть и позор, но старается. (Смеется.)

— Далер смотрит каждый матч «Зенита»?

— Сегодня сказал, что будет смотреть. Он в курсе дел клуба, знает, что у меня травма была. Видимо, где-то есть подписка на РПЛ, — сказал Мостовой.

Кузяев перешел в «Гавр» летом прошлого года.