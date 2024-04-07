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Судейство

Сегодня, 20:18

«Ахмат» — «Локомотив»: загадочный пенальти в Грозном. Почему Тодорович не спорил с судьей?

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На 16-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:2) судья Василий Казарцев продолжил игру, не зафиксировав фол Дарко Тодоровича, не удалив его и не назначив 11-метровый удар. Произошло это намного позже — на 19-й минуте.

Временной отрезок в 3 минуты и 18 секунд включил в себя:

— начало проверки момента видеоассистентами Сергеем Карасевым и Николаем Богачем;

— остановку игры;

— продолжение проверки;

— жест судьи, изображающий монитор (показан примерно спустя две минуты после случившегося в площади ворот);

— изучение видеоповторов на мониторе (это заняло около 50 секунд);

— принятие окончательного решения, назначение пенальти и удаление игрока «Ахмата» с показом красной карточки.

Все это время и потом в течение не одного часа болельщики и эксперты изучали несколько повторов — момент был показан с разных ракурсов. Как и Казарцеву, нужно было определить, где произошел контакт с мячом, и куда летел этот мяч. Если судить по одному ракурсу, можно было увидеть, что Тодорович сыграл в мяч левой рукой. По другому — головой. По третьему — что сыграл головой, но потом мяч попал в руку. Что касается направления полета, то, скорее всего, конечным пунктом была штанга или сетка ворот.

Учитывая невысокое качество повторов, сложно на сто процентов согласиться с судьями и поддержать мнение Казарцева и Карасева. Вероятно, они правы. Возможно, они правы. В пользу вердикта — авторитет столичного рефери, выполнявшего функции ВАР, а также поведение Тодоровича, который совершенно не оспаривал удаление. Но разве этого достаточно, чтобы назвать первое решение судьи явной ошибкой, а все показанные повторы — доказательством этой самой ошибочности?

Похожий момент, связанный с возможной игрой рукой и удалением, в Грозном произошел в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3). Тогда на 9-й минуте Владиславом Безбородовым был удален Марат Быстров — тоже после вмешательства ВАР (Сергея Иванова и Антона Кобзева).

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:2
Локомотив
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
20
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