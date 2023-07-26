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Сегодня, 01:10

Мостовой: «Если вариант с переходом, действительно, в этот раз есть, то Захаряну нужно уходить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что «Лацио» договорился с «Динамо» о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

«Трудно что-то сказать. У нас постоянно слухи вокруг фамилии Захаряна. От этого только хуже футболисту. Он то туда, то сюда. В игре уже спад начался. Его постепенно начинают подзабывать. Прошлый сезон он провел не так здорово. Нужно остановиться, спокойно играть и думать о том, что «Динамо» нужно выходить на лидирующие позиции. Но если вариант с переходом, действительно, в этот раз есть, то нужно уходить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

Арсен Захарян. Ди Марцио: «Лацио» предпочел Захаряна экс-полузащитнику «Айнтрахта» Камаде
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005244171_aleksandr_mostovoy_u_nas_postoyanno_sluhi_vokrug_familii_zaharyana_ot_etogo_tolko_huje_futbolistu
Александр Мостовой
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
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